В Белгороде пройдет лекция «Путешествия для настроения...»

31 января, в 19:00 на базе образовательной платформы «Мануфактура» состоится встреча с Владиславой Соловьевой. Она прочтет лекцию «Путешествия для настроения. Простые советы о том, как самостоятельно составить путешествие и поступить в вуз в другой стране».

Участники встречи поговорят о том, как вести себя в непредвиденных ситуациях, к примеру, при потере документов в другой стране, как переночевать в Венеции за 1 евро и как получить стипендию иностранного вуза. Владислава поделится своим личным опытом путешествий.

Вход на лекцию свободный, но необходим репост поста о встрече в группе «ВКонтакте».

Платформа «Мануфактура» расположена на третьем этаже гипермаркета «Лента» по улице Победы, 83б.

По материалам Культурного региона