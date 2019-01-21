В Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина пройдет «Плед-Party»

В уютной обстановке и в душевной компании гости вечера под руководством гуру фотогалереи сыграют в ролевую игру «Бункер» по мотивам фильма «Философы. Уроки выживания», посмотрят хороший фильм, угостятся горячими напитками с пряностями.

Дресс-код: домашний look (теплые шерстяные носки, плед и все, в чем вы чувствуете себя уютно). Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по тел. 31-35-36.

Вход — 200 рублей (со своим пледом — 100 рублей).

По материалам «Афишки31»