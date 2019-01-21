В Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина пройдет «Плед-Party»
24 января, в 18:30 пройдет увлекательный вечер накануне Татьяниного дня.
В уютной обстановке и в душевной компании гости вечера под руководством гуру фотогалереи сыграют в ролевую игру «Бункер» по мотивам фильма «Философы. Уроки выживания», посмотрят хороший фильм, угостятся горячими напитками с пряностями.
Дресс-код: домашний look (теплые шерстяные носки, плед и все, в чем вы чувствуете себя уютно). Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по тел. 31-35-36.
Вход — 200 рублей (со своим пледом — 100 рублей).
По материалам «Афишки31»
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