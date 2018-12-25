Студентка БелГУ претендует на корону российской «Красы Вселенной»

22-летняя студентка Белгородского госуниверситета Марина Сергеева участвует в конкурсе красоты «Краса Вселенной Россия». Ранее девушка уже побеждала в региональном конкурсе «Мисс Русское радио Белгород-2018» и входила в топ-30 аналогичного федерального конкурса.

По информации ИА «Бел.Ру», студентка уже вошла в четвертьфинал конкурса, а окончательные итоги которого станут известны только осенью 2019 года в Москве. За корону победительницы борются незамужние девушки от 18 до 28 лет, рост которых больше 165 сантиметров.

Текст: Андрей Маслов

По материалам FONAR.TV