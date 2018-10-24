18+

В Белгороде впервые пройдет неделя HR

С 12 по 16 ноября в парк-отеле «Европа» спикеры будут рассказывать о трендах в маркетинге, потребительском поведении и автоворонках в бизнесе.

На тренинге вы узнаете:

— как найти нужных вам сотрудников;
— как активировать ваш коллектив;
— как сделать так, чтобы кандидаты выбрали работодателем именно вас;
— как создать корпоративную культуру, нацеленную на изменения;
— как завоевать сотрудника сегодня.

Это будет полезно собственникам бизнеса, генеральным директорам, предпринимателям, руководителям всех уровней и, конечно, HR-директорам и специалистам по подбору персонала.

Подробности и регистрация — здесь.

 

Комментарии (0)
Автор: Ирина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров