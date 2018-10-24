В Белгороде впервые пройдет неделя HR

На тренинге вы узнаете:

— как найти нужных вам сотрудников;

— как активировать ваш коллектив;

— как сделать так, чтобы кандидаты выбрали работодателем именно вас;

— как создать корпоративную культуру, нацеленную на изменения;

— как завоевать сотрудника сегодня.

Это будет полезно собственникам бизнеса, генеральным директорам, предпринимателям, руководителям всех уровней и, конечно, HR-директорам и специалистам по подбору персонала.

Подробности и регистрация — здесь.