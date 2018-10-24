В Белгороде впервые пройдет неделя HR
С 12 по 16 ноября в парк-отеле «Европа» спикеры будут рассказывать о трендах в маркетинге, потребительском поведении и автоворонках в бизнесе.
На тренинге вы узнаете:
— как найти нужных вам сотрудников;
— как активировать ваш коллектив;
— как сделать так, чтобы кандидаты выбрали работодателем именно вас;
— как создать корпоративную культуру, нацеленную на изменения;
— как завоевать сотрудника сегодня.
Это будет полезно собственникам бизнеса, генеральным директорам, предпринимателям, руководителям всех уровней и, конечно, HR-директорам и специалистам по подбору персонала.
Подробности и регистрация — здесь.
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