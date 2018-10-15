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В Белгороде пройдет творческий вечер Александра Михайлова

28 октября на сцене МКЦ «БелГУ» народный артист России в теплой обстановке, словно за чашечкой чая, поговорит со зрителями о кино, вспомнит интересные истории, прочитает любимые стихи, покажет отрывки из фильмов с собственным участием.

Народный артист России Александр Михайлов – один из самых популярных актеров СССР. Он известен ролями в таких кинокартинах, как «Змеелов», «Благословите женщину», «Любовь и голуби».

Он исполнит множество стихотворений великих авторов А. С. Пушкина, С. Есенина, Н. Мельникова, В. Белого – произведений, которые не привязаны к конкретной точке времени и пространства, а просто являются поэтической константой.

Начало: в 19:00.

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Автор: Ирина
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