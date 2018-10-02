Наполним смыслом паруса

Мероприятие будет интересно как специалистам, так и всем желающим. Предусмотрено три секции: «Парус бизнеса», «Парус личности» и «Парус семьи». Каждую из них возглавляет семинар с приглашенным спикером (Москва, Латвия, Казахстан).

Секция «Парус бизнеса» познакомит участников с психологической игрой «Время для себя», автор и ведущий – Евгений Геллер (Латвия). Внутри секции также рассмотрят вопросы профилактики эмоционального выгорания, создание команды в организации и особенности интервью при приеме на работу.

Секция «Парус личности» – это семинар с психотерапевтом Гузалией Юсуповой (Казахстан), посвященный позитивной психотерапии. Обсудят и темы зависимости, пищевого поведения, телесности женщины после родов, работы с агрессией.

Секцию «Парус семьи» возглавляют детский игровой терапевт Виктория Гончарова (Москва) и ее семинар, посвященный игровой терапии. Кроме того, поговорят и о трудностях подросткового возраста, проблеме отцовства и материнства, возможности мамы просить поддержки и принимать ее и о том, как быть родителю, чтобы дети слушались.

Подробная программа будет выложена в группе Ассоциации. При регистрации вы сможете выбрать, какие семинары и мастер-классы в каждой из секций посетить.

Цель мероприятия – в том, чтобы квалифицированная психологическая помощь становилась доступнее, чтобы возможности и границы специалистов психологов становились яснее. Специалисты и студенты-психологи, кроме профессионального общения, найдут новые идеи и инструменты работы.

Билеты продаются в Центре развития «Гудвин» (ул. Чкалова, 25, цокольный этаж) у администраторов. Начало регистрации на фестиваль – 9:00.

Подробнее: в группе А.Р.Г.О BK и на страничке в Инстаграм.