Маргарита Колесникова: Я испытываю удовольствие от того, что вижу горящие глаза людей после тренингов

Вы управляете одним из лидеров бизнес-образования в Черноземье. В чем причина успеха?

В опыте. Я в бизнес-образовании - больше двадцати лет. Одновременно являюсь хорошим маркетологом. Я всегда видела, в чем потребность бизнеса. В 1997 году в Москве получила первое маркетинговое образование, тогда нас учили англичане, и с тех пор маркетинг – мое все. После обучения вернулась в Белгород и поняла, что обладаю технологиями, которые никто не знает. И моя потребность в новых знаниях растет с каждым днем – в этом тоже, на мой взгляд, причина успеха.

Шесть лет на рынке, более двухсот мероприятий, двадцать восемь лучших тренеров, спикеров – цифры серьезные. Трудно ли все контролировать?

Трудно. Потому что рынок большой и постоянно подвергается изменениям. Сложность еще и в том, что есть опытные в бизнесе тренеры, но о них мало кто в Белгороде знает. К примеру, из двухсот человек, которые пришли на практикум к ирландскому маркетологу Гаррету Джонстону, только двадцать видели его выступления – остальные доверились моему мнению. Важно работать так, чтобы услуги, которые мы предлагаем на рынке - обучение и консалтинг - были актуальными и полезными бизнесу, благодаря этому и формируется такое доверие. Сначала мы с мужем Сергеем ездим на тренинги и слушаем всех тренеров сами, собираем отзывы со всей страны и только потом приглашаем их в Белгород. И делаем работу только качественно, чтобы у клиентов после обучения или консалтинга был результат - увеличение выручки, прибыли, новые направления, развитие бренда.

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Я испытываю удовольствие от того,

что вижу горящие глаза людей после тренингов

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Вы помогаете предпринимателям развивать себя и свой бизнес. В чем ваша главная мотивация?

Мне очень нравится менять мир. Я выхожу в зал, чтобы произнести приветственное слово и представить тренера, смотрю в глаза сотням человек и вижу одни взгляды – серьезные, порой с недоверием – «чему меня могут здесь научить» и сомнением, что «деньги потрачены зря». А когда закрываю семинар и прощаюсь, вижу другие, горящие глаза, наполненные новыми мыслями, идеями, готовые к развитию и изменениям в своих компаниях уже завтра. В этот момент я испытываю большое удовольствие от того, что принесла пользу обществу. Меня мотивирует и заряжает то, что я вношу большой вклад в развитие бизнес-среды в нашем городе.

Встречи со спикерами в основном проходят в строгом формате. Удается ли вам общаться с ними один на один и что вам дают эти диалоги?

Это мое самое любимое – личное общение. Многие говорят мне: «Везет же тебе, у тебя столько коучей!». Так и есть - это возможность доступа к уникальным знаниям и огромному опыту, к людям, которые достигли большого успеха. Такие неформальные встречи дают другое восприятие мира, начинаешь мыслить по-другому, более масштабно. Когда, к примеру, слушаешь рассказ ведущего бизнес-практик России Владимира Моженкова о пяти банкротствах разных его компаний и о том, как он из всех сложностей выходил, какие-то немалые проблемы сразу превращаются в простые оперативные задачи. И не все встречи один на один. Мы уже четвертый год проводим в Белгороде для бизнесменов и топ-менеджеров бизнес- ужины, бизнес-завтраки и даже бизнес-пикник на природе с гостями нашего города, известными бизнес-тренерами. Такие неформальные встречи мы проводим в рамках Белгородского клуба директоров, тем самым развиваем белгородское бизнес-сообщество.

Вас окружает бесконечный поток событий, людей и информации. Случаются ли моменты, когда хочется тишины и спокойствия?

Конечно, такие моменты нужны, и они есть. Для этого - семья, дом. Место, где отдыхаешь душой и набираешься новых сил. Хотя у нас с мужем семейный бизнес, дома мы все равно разговариваем о работе - она для меня как хобби. А второе важное наше с мужем дело – это дети. Младшей дочери Кате – семь лет, и это скорее не отдых и спокойствие, а приключение. Мы вместе отдыхаем, путешествуем, люблю формат «день мамы и дочки» и очень ценю эти моменты. В следующем году будем чаще проводить время вместе - дали себе слово. Я человек планов и расставления приоритетов: купила путевку на фитнес-тур в мае - значит в этом месяце никаких мероприятий. Когда планируешь заранее и рационально, то непременно всего достигнешь. Верю в это.

Поделитесь историей из жизни, которая стала для вас судьбоносной и повлияла во многом на вас как на личность и профессионала.

Как на профессионала на меня повлияла профессор, кандидат экономических наук Ирина Дмитриевна Дончак – она предложила мне сотрудничество в научных проектах, когда я преподавала в Белгородском государственном технологическом университете. Научных работ у меня тогда не было, опыта в консалтинге тоже, но она поверила в меня, и я смело могу назвать ее «второй мамой» в науке, в консалтинге. С Ириной Дмитриевной мы сделали много проектов, я от нее получила многое. Есть светлая память о маме, которая родила, воспитала, которая всему научила, на которую очень похожа. Но есть у меня в памяти еще и Ирина Дмитриевна. Ее образ жизни стал для меня примером, когда работа и развитие вплетены в каждодневную жизнь. Она сразу видела новый перспективный проект, погружалась в него, брала с собой молодых специалистов, студентов, аспирантов, ездила в Москву на конференции, вела проекты по реорганизации крупных российских заводов, и для меня этот мир был неизвестным, пока я с ней не познакомилась.

А еще важно знать, что Маргарита Колесникова родилась в семье инженеров, мечтала стать врачом, а в детстве занималась спортивным ориентированием и бальными танцами. Она мать двадцатишестилетнего Кирилла и семилетней Кати, отменно готовит пахлаву, каждый раз плачет над финалом любимого фильма «Зависть богов», вдохновляется книгами «Трансерфинг реальности» и «Сила простоты» и поставила себе цель до – 1 мая 2019 года похудеть на пятнадцать килограммов.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов