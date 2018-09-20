В Белгороде выступят лучшие стендап-комики страны

В программе принимают участие идущие по пути к признанию через ТВ и интернет-проекты комики:

Никита Дубровский — финалист Comedy Баттл на ТНТ, Таганрог — Санкт-Петербург;

Тимур Джанкёзов — Открытый микрофон на ТНТ, Stand Up Club № 1, Москва;

Щербак — финалист Comedy Баттл на ТНТ, село Гора-Подол;

Зоя Куулар — финалист Открытого микрофона на ТНТ, Москва.

До 23 сентября стоимость билета от 400 до 1000 рублей, до 27 сентября — от 500 до 1200 рублей.

Начало: в 19:00.

Подробнее по телефону: +7 (4722) 40-81-00.

По материалам «Афишки31».