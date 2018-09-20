В Белгороде выступят лучшие стендап-комики страны
27 сентября ГриннBeer станет площадкой для концерта TopStandUp. У каждого участника свои уникальные стиль, подача, юмор и комедия в целом.
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Фото: из группы TopStandUp ВК
В программе принимают участие идущие по пути к признанию через ТВ и интернет-проекты комики:
Никита Дубровский — финалист Comedy Баттл на ТНТ, Таганрог — Санкт-Петербург;
Тимур Джанкёзов — Открытый микрофон на ТНТ, Stand Up Club № 1, Москва;
Щербак — финалист Comedy Баттл на ТНТ, село Гора-Подол;
Зоя Куулар — финалист Открытого микрофона на ТНТ, Москва.
До 23 сентября стоимость билета от 400 до 1000 рублей, до 27 сентября — от 500 до 1200 рублей.
Начало: в 19:00.
Подробнее по телефону: +7 (4722) 40-81-00.
По материалам «Афишки31».
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