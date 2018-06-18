Как отдохнуть летом на одну белгородскую зарплату

Сколько надо денег, чтобы отправиться в путешествие, каждый определяет сам – исходя из финансовых возможностей и желаний. Принимая во внимание большой разброс доходов, возьмём за основу данные статистиков: средняя зарплата по области сейчас составляет 27 тыс. рублей. Ну что, поехали.

По области

Познавательный туризм

Колесить по достопримечательностям Белгородской области в течение недели будет как‑то странно. Познавательное путешествие по родному региону – это, скорее, вариант для интересных выходных. Маршрут можно корректировать, исходя из ваших предпочтений. Посмотреть в области есть на что: от музея-заповедника «Прохоровское поле» и пещерного Холковского монастыря до самого крупного железорудного карьера России. Доехать к ним можно не только на личном авто, но и на автобусе. Любая такая поездка с одной ночёвкой и питанием обойдётся недорого. Максимальная цена такого уик-энда – 3 000 рублей.

Сельский туризм

В последние годы это туристическое направление становится всё более популярным. Спокойный отдых в красивейших природных местах подойдёт тем, кто устал от быстрого ритма городской жизни, постоянного шума и суеты. За неделю в сельской усадьбе вы успеете и порыбачить, погулять по лесу, покататься на лодке, пожарить шашлыки. А ещё познакомиться с укладом деревенской жизни, с экскурсиями посетить близлежащие интересные места. 27 тыс. – это две недели в сельской усадьбе с питанием и развлечениями. Хотя вряд ли за это время вы потратите обозначенную сумму. Впрочем, для такого вида отдыха достаточно недели – потом большинству людей становится скучно.

Оздоровительный туризм

Указанной суммы хватит и для того, чтобы провести неделю в банном оздоровительном комплексе. Здесь можно попариться в баньке, пройти оздоровительные SPA-процедуры, пожарить шашлыки, погулять на природе. Этот вариант выгоден для отдыха компанией от четырёх человек.

27 тыс. рублей на человека хватит, например, на одну неделю в «Красиво» с питанием и лечебными процедурами, входящими в путёвку. Или на десять дней в «Дубравушке» с питанием и назначенными врачом процедурами.