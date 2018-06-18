Как отдохнуть летом на одну белгородскую зарплату
«БелПресса» выяснила, реально ли организовать увлекательную поездку всего за 27 тысяч рублей.
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Фото Вадима Заблоцкого
Сколько надо денег, чтобы отправиться в путешествие, каждый определяет сам – исходя из финансовых возможностей и желаний. Принимая во внимание большой разброс доходов, возьмём за основу данные статистиков: средняя зарплата по области сейчас составляет 27 тыс. рублей. Ну что, поехали.
По области
Познавательный туризм
Колесить по достопримечательностям Белгородской области в течение недели будет как‑то странно. Познавательное путешествие по родному региону – это, скорее, вариант для интересных выходных. Маршрут можно корректировать, исходя из ваших предпочтений. Посмотреть в области есть на что: от музея-заповедника «Прохоровское поле» и пещерного Холковского монастыря до самого крупного железорудного карьера России. Доехать к ним можно не только на личном авто, но и на автобусе. Любая такая поездка с одной ночёвкой и питанием обойдётся недорого. Максимальная цена такого уик-энда – 3 000 рублей.
Сельский туризм
В последние годы это туристическое направление становится всё более популярным. Спокойный отдых в красивейших природных местах подойдёт тем, кто устал от быстрого ритма городской жизни, постоянного шума и суеты. За неделю в сельской усадьбе вы успеете и порыбачить, погулять по лесу, покататься на лодке, пожарить шашлыки. А ещё познакомиться с укладом деревенской жизни, с экскурсиями посетить близлежащие интересные места. 27 тыс. – это две недели в сельской усадьбе с питанием и развлечениями. Хотя вряд ли за это время вы потратите обозначенную сумму. Впрочем, для такого вида отдыха достаточно недели – потом большинству людей становится скучно.
Оздоровительный туризм
Указанной суммы хватит и для того, чтобы провести неделю в банном оздоровительном комплексе. Здесь можно попариться в баньке, пройти оздоровительные SPA-процедуры, пожарить шашлыки, погулять на природе. Этот вариант выгоден для отдыха компанией от четырёх человек.
27 тыс. рублей на человека хватит, например, на одну неделю в «Красиво» с питанием и лечебными процедурами, входящими в путёвку. Или на десять дней в «Дубравушке» с питанием и назначенными врачом процедурами.
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Фото Вадима Заблоцкого
По соседним регионам
Увлекательный уик-энд
В поисках красивых мест и интересных достопримечательностей отправиться к нашим соседям. Если у вас есть личный автомобиль, организовать такое путешествие будет очень просто. Если нет – не расстраивайтесь, поехать можно и на автобусе.
Курская область
Дорога до Курска на автомобиле займёт чуть более 2 часов (около 400 рублей в одну сторону). На автобусе, который отправляется несколько раз в день от белгородского автовокзала, добираться чуть дольше – от 2,5 до 3 часов. Цена билетов – 250–300 рублей.
Если планируете остаться в городе на ночь, рассчитывайте на то, что койка в общем номере самого дешёвого хостела обойдётся вам в 550 рублей. Цена бюджетных отдельных номеров стартует с 1 000.
На что обратить внимание в столице соловьиного края? Взгляните на Триумфальную арку, построенную в честь победы в сражении на Курской дуге, побывайте на Красной площади и возле памятника курской антоновке, поклонитесь святыням красивейшего Сергиево-Казанского собора, построенного в XVIII веке, зайдите в художественную галерею им. А. А. Дейнеки.
Интересные места есть и за пределами Курска. Одно из них – усадьба князей Барятинских в Марьино. На прогулку здесь можно потратить целый день. Входной билет – 500 рублей.
Ещё одно интересное место – Курская Коренная пустынь. Это одна из древнейших православных обителей нашей страны. В монастыре находятся несколько храмов и источников, а также древние святыни. Добраться до пустыни от курского ж/д вокзала можно на любом автобусе, идущем до остановки «Улица Дубровинского». Недалеко от неё располагается место отъезда маршруток до посёлка Свобода, где и находится пустынь.
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Триумфальная арка в Курске.Фото с сайта kartinki24.ru
Воронежская область
На машине до Воронежа добираться около 4,5 часа (около 700 рублей). На автобусе – столько же или на час дольше (в зависимости от маршрута). Цена билета примерно 500 рублей.
Стоимость кровати в общем номере хостела в Воронеже начинается от 700 рублей. Более-менее приличный номер можно снять за 1 200.
Как провести время? Пройдитесь по старинным улочкам с сохранившимися церквушками и купеческими домами, побывайте в художественном музее им. И. Н. Крамского (одном из крупнейших в Черноземье), зайдите в Благовещенский собор, посмотрите на дом, где родился Иван Бунин. А вечер проведите, например, в театре оперы и балета.
Орловская область
Путь до Орла на автомобиле займёт около 5 часов (примерно 800 рублей), на автобусе – 6–7 (стоимость билетов от 600 рублей), на поезде – 3–4 часа (билеты от 700 рублей). Стоимость койки в общем номере в хостеле начинается от 400 рублей. Приличный номер на сутки обойдётся минимум в 1 500 рублей.
Орёл очарует своими старинными домиками, скверами и памятниками. Здесь несколько древних храмов, дома-музеи известных писателей Лескова и Андреева.
Обязательно посетите усадьбу Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново. Тут дом-музей писателя, храм XIX века, флигель. Можно прогуляться по живописнейшему парку или прокатиться в конном экипаже. От орловского автовокзала сначала надо доехать до Мценска (этот маленький старинный городок тоже заслуживает внимания). От Мценска несколько раз в день идёт автобус непосредственно до Спасского-Лутовинова.
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Экспонаты во флигеле.Фото с сайта усадьбы Ивана Тургенева (spasskoye-lutovinovo.ru)
По России
Две столицы
Гулять по Москве и Санкт-Петербургу можно месяцами, всё время открывая для себя новые грани этих городов. Что посмотреть в Москве? Те, кто оказался в столице впервые, скорее всего, захотят увидеть Красную площадь, музеи Кремля, храм Христа Спасителя, Арбат, побывать в Большом театре, на ВДНХ и в Третьяковской галерее. В Москве много и других достопримечательностей. Любителям старины интересно будет заглянуть на Крутицкое подворье – архитектурный памятник XVII века, спрятавшийся среди высоток. Побывайте в планетарии и океанариуме. Погуляйте по главному ботаническому саду им. Н. В. Цицина – там, помимо всего прочего, есть прекрасный розарий и живописный японский сад.
В Санкт-Петербурге, помимо Эрмитажа, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и многих других всем известных достопримечательностей, обратите внимание на необычные места и экскурсии. Загляните в музей иллюзий, например, или в музей метро. Прогуляйтесь с экскурсоводом по питерским крышам и уникальным парадным, узнайте о тайных обществах, которые когда‑то существовали в Северной столице.
Золотое кольцо
Поездка по Золотому кольцу – отличная возможность познакомиться с историей и культурой своей страны, увидеть множество достопримечательностей, не выезжая за границу. Традиционно в Золотое кольцо включают восемь основных городов. Необязательно посещать их все за один раз. Каждый из них славится своими храмами и ремёслами.
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Инфографика Любови Турбиной
Предлагаем один из примеров, как можно организовать поездку, чтобы она была не очень дорогой, а достопримечательности не казались одноплановыми.
От Белгорода на поезде добираемся до Москвы, а оттуда на электричке до Сергиева Посада. Здесь осматриваем Троице-Сергиеву лавру, гуляем по тихим зелёным улочкам и ночуем. На следующее утро на автобусе отправляемся в Переславль-Залесский. Посещаем кремль, музей кваса и музей чая и движемся дальше на автобусе до Ростова. Любуемся древним озером Неро и видами города. Ночуем. Следующим утром идём в кремль и музей финифти, а дальше на автобусе отправляемся в Ярославль. Здесь можно погулять по старинным улочкам, зайти в древние храмы и сходить на спектакль в старейший театр России имени Фёдора Волкова. Театр можно посетить и просто так, с заранее заказанной экскурсией. После ночёвки в Ярославле на автобусе отправляемся в Кострому. Здесь знакомимся с Ипатьевским монастырём, который называют колыбелью династии Романовых, и музеем Снегурочки. Потом переезжаем в Суздаль. Гуляем по городу, любуемся деревянными домиками с резными наличниками. Посещаем Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества. После ночёвки нас ждёт Владимир с его Золотыми воротами, Патриаршим садом, Владимирским централом и старинными храмами. Возвращаемся на автобусе в Москву, а из неё на поезде в Белгород. В оговоренную сумму при проживании в бюджетных гостиницах и питании в столовых и недорогих кафе мы вложились. И даже ещё деньги на сувениры остались.
На море: в Крым и Краснодарский край
Реально ли отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае, потратив 27 тыс. на человека? Вполне. Правда, надо учитывать некоторые нюансы. Добираться туда дешевле поездом или автобусом. На самолёте точно не вложитесь в заданную сумму. Жильё лучше забронировать заранее. Так и выбор будет больше, и появится возможность сравнить цены. Чтобы сэкономить на питании, не обедайте в кафе на набережной, а лучше узнайте у местных о ближайших столовых. И Крым, и Краснодарский край богаты достопримечательностями. Из необычного можно посоветовать страусиное ранчо (Горячий Ключ), крокодиловую ферму (Геленджик), обезьяний питомник (Адлер), чайные домики (Сочи).
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Инфографика Любови Турбиной
За границу
27 тыс. – сумма, на которую вполне реально поехать и за границу. Правда, список стран, которые можно посетить с таким бюджетом, ограничен.
Если самостоятельно планировать путешествие, то с помощью популярных интернет-сервисов можно подобрать дешёвое жильё, а в самой стране найти бюджетные места для питания и недорогие достопримечательности. Однако большая часть денег уйдёт на авиабилеты: они достаточно дорогие даже в ближнее зарубежье. Поэтому выгоднее обратиться в турфирму.
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Каменные грибы в долине Пашабаг, Каппадокия, ТурцияФото Антона Вергуна
«Из Белгорода летите в Турцию. Цены от 10 тыс. рублей на человека на неделю – всё включено. Отправиться в Грецию из Белгорода на 12 дней с завтраками стоит от 10 тыс. плюс визы. Полететь в Болгарию из Воронежа – от 15 тыс. рублей плюс визы. Что касается вылетов из Москвы, то в пределах обозначенной суммы можно съездить на Кипр, в Черногорию, Италию, Чехию в летнее время, а также в Таиланд и Индию – в зимнее. Из ближнего зарубежья очень популярна в этом году Грузия – в среднем от 17 тыс., Армения – от 20 тыс. Особым спросом пользуются автобусные экскурсионные туры из Белгорода в Белоруссию. Стоимость от 10 тыс.», – рассказал менеджер туристической компании Вадим Коломытченко.
Не забывайте и о горящих путёвках
Очень часто остаются последние места на борту самолёта, и такие туры продают дешевле, чем стандартные. И ещё: чем раньше приобретаешь тур, тем он выгоднее по цене. Всегда есть вероятность, что кто‑то из туристов не сможет лететь, и он, чтобы не потерять деньги, готов уступить путёвку другим туристам по более выгодной цене.
Текст: Анна Кущенко.
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