Юные зрители фестиваля АРТ-ОКНО получили свою первую роль в полнометражке

Каждое событие, организованное фестивалем АРТ-ОКНО, проходит в рамках того или иного раздела фестиваля. Детские кинопробы состоялись в рамках раздела «Окно в будущее». Главная цель которого способствовать развитию творческих людей и проектов из регионов страны.

Фестиваль АРТ-ОКНО организовал детские кинопробы для того, чтобы возможность талантливым детям из малых городов России проявить творческий потенциал и попробовать свои силы в съемках полнометражного фильма.

Партнерами организации кастинга выступила киностудия «1А» в лице известного сценариста и режиссера Александра Адабашьяна и режиссера Анны Чернаковой. В кинопробах на роль в новом фильме «Про Лелю и Миньку» приняло участие более 70 ребят в возрасте от 6 до 9 лет и после двух отборочных туров стали известны имена финалистов. Роль в полнометражном фильме киностудии «1А» получили юные жители Старого Оскола Анжелика Воротынцева и Губкина Салтан Сурнин. Все остальные участники кастинга окажутся в картотеке Мосфильма.

По словам организаторов кастинга, ребят для съемок в фильме они искали в разных уголках страны. И рады, что талантливые актеры придут в съемочную команду из Старого Оскола и Губкина. Поскольку транспортная удаленность от столиц не должна быть ограничением к развитию и реализации талантов.

Оксана Сурнина, мама Салтана Сурина: «Мероприятия фестиваля АРТ-ОКНО вроде кастинга в кино для детей заставляют искренне улыбнуться. Ведь перед камерой в окружении преподавателей актерского мастерства дети преображаются в настоящих лицедеев: осанка, уверенный взгляд, и куда только делся этот баловник?! От самого мероприятия получили массу впечатлений и новых друзей, а участие в съемках стало приятным сюрпризом».

Съемки эпизодов с участием юных актеров пройдут в разных регионах России летом и осенью 2018 года. Перед этим ребят ждет поездка в Москву для репетиции и примерки костюмов.