В каких странах мечтают побывать белгородцы

«У меня много знакомых и друзей живут в Корее, поэтому хочу туда. На фотографиях даже провинциальные городки выглядят сказочно: улицы засажены цветами, везде все цветное и пестрое. А еще я люблю корейскую кухню. В ней много пряностей, морепродуктов и экзотических продуктов. Интересно посмотреть, как живут корейцы. Они более замкнутые и закрытые, не такие, как русские. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Елена Салькова, 47 лет, педагог-организатор: