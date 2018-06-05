В каких странах мечтают побывать белгородцы
Солнечная Франция или угрюмая Норвегия? Исторические районы Австрии или архитектура Индии? Может быть, продвинутая Корея? «БелПресса» узнала у жителей областного центра, какие страны они хотят посетить и почему.
Александр Фильчаков, 21 год, студент:
«Не задумываясь, выбрал бы Францию, Париж. Мне нравится уровень европейского образования, поехал бы туда учиться. Еще мне интересно посмотреть, как в Европе люди относятся к жизни, своей работе, семье. Ну и нельзя забывать об Эйфелевой башне и Лувре».
Ольга Коровина, 30 лет, научный сотрудник музея:
«Хочу побывать в Индии. Много слышала о духовной культуре страны, об особом менталитете жителей, о стиле их жизни и вере. И еще меня всегда восхищала красота индийских храмов».
Василий Курлов, 25 лет, преподаватель:
«Поехал бы в Австрию. Я увлекаюсь историей Позднего Средневековья, а в Австрии находится Тироль. С ним связано интереснейшее воинское формирование – ландскнехты. А я с детства люблю интересные воинские формирования. Также хочу посетить венскую Оружейную палату Габсбургов – самую большую и полную коллекцию оружия в Европе».
Ирина Неженцева, 44 года, повар:
«Я бы поехала в Грузию. Мне нравится дикая природа, горы, теплый климат. Грузия в этом плане – отличный вариант. Плюс я много слышала о гостеприимстве народов, хочется узнать, так ли это».
Александра Морозова, 21 год, студентка:
«У меня много знакомых и друзей живут в Корее, поэтому хочу туда. На фотографиях даже провинциальные городки выглядят сказочно: улицы засажены цветами, везде все цветное и пестрое. А еще я люблю корейскую кухню. В ней много пряностей, морепродуктов и экзотических продуктов. Интересно посмотреть, как живут корейцы. Они более замкнутые и закрытые, не такие, как русские. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Елена Салькова, 47 лет, педагог-организатор:
«В России бы осталась, у нас много красивых мест, которых я еще не видела. В первую очередь это Санкт-Петербург. Я работаю в сфере культуры, поэтому хотелось бы ощутить дух культурной столицы, посмотреть знаменитую Петропавловскую крепость, Эрмитаж, где собраны мировые шедевры, Петергоф с его фонтанами».
Текст и фото: Наталья Неженцева.
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