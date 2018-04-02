В Белгороде выбрали королеву НИУ «БелГУ» 2018

Королевой НИУ «БелГУ» стала Алина Колосова, которая учится на экономическом факультете. «Я решила участвовать в конкурсе красоты с серьезной целью – реализовать свои возможности и таланты, проявить упорство, а еще, чтобы достойно представить свой факультет», – рассказала победительница.

В будущем она видит себя успешной бизнесвумен, а этот конкурс – полноценная ступень на пути к достижению ее цели. Алина выразила огромную благодарность своей группе, которая поддерживала ее на всех этапах конкурса.

Первой Вице-мисс стала Кристина Дзюба, второй Вице-мисс – Елизавета Бабченко.

Текст: Анна Лалаян.

Фото: из группы VK.