Белгородская благотворительность без купюр

Кому помогли

Первая акция прошла в сентябре 2015 года в Разуменском детском доме за мой счет. Я пригласил своего друга на добровольной основе, мы провели турнир по футболу, дети получили подарки за призовые места. Проводили новогодний утренник – привезли почти весь состав Разуменского детского дома в торговый центр. Дети поиграли в игровые автоматы, потом пошли на каток.

Также мы помогали Старооскольскому детскому дому. Проводили турнир по футболу.

Семьям помогаем по-разному: кому-то делаем ремонт – меняем окна, делаем косметический ремонт, покупаем мебель и игрушки детям, кому-то – закупаем продукты и бытовую химию. Смотря кто в чем нуждается.

Наверное, все слышали про случай в Прохоровке, где десятилетняя девочка спасла при пожаре пять братьев и сестер. Семье после несчастного случая выделили дом, который, к слову, был полуразрушен, еще и долги были по коммуналке. Люди со всей России помогали, чем могли. Мы тоже не остались в стороне и заказали большой набор мебели – три двухъярусные кровати, столы, стулья, шкафы. И до сих пор помогаем продуктами.

Также была большая акция, направленная на многодетные семьи в январе 2016 года. Мы посетили три многодетные семьи по области, привезли продуктов, которых хватило не на один месяц, и наборы игрушек детям. Последняя акция была в центре «Милосердие» (Межрегиональная общественная организация в Белгороде – Прим. ред.). Привозили продукты, медицинские принадлежности: градусники, приборы для измерения давления и сахара в крови, памперсы для взрослых и т. д.

О наболевшем

Некоторые благотворительные организации, которые зарабатывают на помощи таким семьям, могли бы сделать намного больше. Мы, можно сказать, доделываем их работу.

Есть и те, кто занимается сбором денег вроде и законно, но не совсем честно. По личному расследованию одного из общественных деятелей – зарабатывают организации, которые занимаются сбором средств в автобусах, около 100-150 тысяч рублей, но в отчетности пишут о 2-3 тысячах в день. Куда идут остальные деньги, одному Богу известно.

Текст: Алла Сидоренко.

Фото: из личного архива Дмитрия Лукашова.