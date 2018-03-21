«Поэт от других ничем не отличается: ест, пьет, спит, вкалывает»: белгородцы – о себе и поэзии в целом

Поэты не как все?

Н. Д.: До сих пор не понял, поэт я или нет, и никому не желаю этого осознания. Окружающая действительность влияет на меня не сильнее, чем на остальных, хотя сравнивать мне не с чем. Поэт от других ничем не отличается: ест, пьет, спит, вкалывает, пишет что-то в столбик иногда.

О. К.: Стихи я начала писать рано, но больше «в стол». Наверное, я поняла, что я поэтесса, когда мне стали говорить об этом другие люди. К счастью или несчастью, мир не влияет на меня практически совсем. Не то чтобы я живу в своем мире, но что-то такое. Просто это то, куда вхожи близкие мне люди, и они плюс я – есть моя окружающая действительность.

С. С.: Я не считаю себя поэтом – рифмоплет, скорее. Главное отличие поэтов от всех – это механизм проявления внутреннего «я», способ самовыражения или огласка мнения о происходящей ситуации. И тонкая душевная организация. Поэты оперируют одним из самых сильных и опасных оружий всех времен – словом, но крайне редко несут зло. Это главное отличие политиков и дипломатов.

Запретные темы

Н. Д.: Главное – писать не о чем, как. Я не пишу тривиально и, что называется, «в лоб». А табуированных тем нет. Может, только война или места, где я не был лично, и сказать мне об этом нечего.

О. К.: Не пишу про березки и иже с ними. Я очень далека от пейзажной лирики, и лютики-ромашки меня не вдохновляют.

С. С.: Не пишу про политику.

За что могут посадить поэта?

Н. Д.: За репост экстремистских материалов. Сейчас не сажают конкретно поэтов или слесарей за творчество или ношение монтировки в кармане, сейчас сажают оппозиционно настроенных радикалов и случайных прохожих, если говорить об идеологических преступлениях и узниках совести.

С. С.: За правду. За пропаганду. За экстремизм. Сейчас могут посадить кого угодно и за что угодно, система правоохранительных органов работает…. кхм…по-разному.

Любимые поэты

Н. Д.: Денис Новиков, Сергей Гандлевский, Олег Чухонцев, могу продолжать бесконечно. Из белгородских – Николай Гладких.

О. К.: Полозкова. Из наших – Лапинская и Савицких. Их стихи мне ближе всего, хотя у Тани есть стихотворения, до которых я не доросла, а у Саши – те, которые можно считать провальными.

С. С.: Вера Позкова, Ах Астахова, Марина Кацуба. И Дина Южная.

О связи поэзии с реальностью

Н. Д.: Хорошая поэзия и есть реальность.

О. К.: Это одно и то же.

С. С.: Поэты сублимируют реальность, оставляя самое яркое: чувства, актуальные проблемы, пейзажи вокруг. Разве мало тем? Просто нужно подбирать нужные слова.

О стихах под музыку

Н. Д.: К поэзии любой движ, который за пределами бумаги со стишком, отношение имеет исключительно косвенное.

О. К.: Грамотно сделанной мелодекламации очень мало, и она мне нравится, а мелодекламация – попса меня раздражает. Близки лишь некоторые вещи Ах Астаховой.

С. С.: Мелодекламация не есть панацея стихосложения. Это инструмент, который позволяет глубже прочувствовать настроение произведения или реабилитировать автора в лице слушателя, если текст слаб.

Пишут только про депрессняк?

Н. Д.: Стихи рождаются от кропотливого труда над текстом, а чувства только мешают.

О. К.: От положительных чувств стихи рождаются, но реже. О счастье лучше молчать, чтобы сохранить, а вот что-то наболевшее лучше выплескивать, чтобы не держать.

С. С.: Если художник, чтобы творить, должен быть голодным, то поэт должен страдать. От любви в идеале.

Про наше время

Н. Д.: Время как время. Я так глобально не мыслю.

О. К.: Мы живем в свое время, другого у нас просто нет.

С. С.: Мы живем во время информационной паутины. Мы закольцованы и замкнуты в виртуальности. Люди перестали общаться вживую, писать бумажные письма и читать бумажные книги. Идет зомбирование посредством СМИ.

О женской и мужской поэзии

Н. Д.: Женской поэзии нет.

О. К.: Инь и янь. Просто разные вещи. У некоторых поэтесс лирические герои мужского рода. Я же слишком ощущаю себя женщиной, чтобы думать и писать от лица мужчины.

С. С.: Женская и мужская поэзия совершенно не различается. Я знаком с поэтами, которые пишут абсолютно одинаково по эмоциональной нагрузке и сюжету, но гендерно противоположны. Даже подача со сцены копируется.

О поэзии в Белгороде

Н. Д.: Дела обстоят чересчур хорошо и бестревожно. Для ее поддержки не хватает хорошей взбучки, по большей части в направлении заскорузлого СП, ну и для молодежи не организовывается ничего стоящего, кроме слэма и «Пробела» (литературная студия, участником которой является Н.Д. – Прим. ред.). Хотя этого и должно быть достаточно, поэтов много не бывает, и популяризировать поэзию особого смысла нет.

О. К.: В Белгороде с поэзией – никак. Возможно, не хватает каких-то грантов на местном уровне, чтобы поэты могли издаваться большими тиражами.

С. С.: Люди пишут. Кто-то афиширует, показывает свои произведения, кто-то прячет в стол. Хороших поэтов мало, а аматоры не оттачивают умение написания. Недавно читал статью, где парировали изречение «Поэтом не становятся, поэтом рождаются!», где привели доводы про то, что можно научиться писать стихи любому, равно как научиться кататься на велосипеде или плавать. Поэзия как беллетристика умирает не только в Белгороде, но и по всему миру. Не хватает мест проведения поэтических тусовок. Именно тусовок, с музыкой, уютной, но ненавязчивой обстановкой, где можно себя комфортно чувствовать.

Отношение к конкурсам

Н. Д.: Какие должны быть конкурсы в плане организации, не скажу. Главное, чтобы был денежный стимул, плюс нужно ориентироваться на тех людей, которые сейчас авторитетны в литературе, скорее для тебя лично, чем для всех. Что касается слэмов, то я перестал в них участвовать, потому что повзрослел и бросил пить.

О. К.: Однозначно в конкурсах принимать участие надо. В каких именно, решает каждый для себя. В Белгороде «Литературный слэм» сейчас чаще всего проходит в будни, когда у меня банально нет возможности на них попасть. К тому же, он больше, чтобы выстреливать, для молодежи, а мне отчего-то уже какое-то время стрелять совсем не хочется, но будь он в удобное для меня время, пожалуй, ходила бы послушать других.

С. С.: Это прокачка скилла. Это мотивация, мол, Леха из Курска смог, Наташа из Питера или Коля из Владивостока смогли, а я чем хуже? Значит где-то недочитал. Где-то недожал. Где-то схалтурил. А конкурсы должны быть адекватными в плане оценок. Без коррупции или панибратства. Ну и объективными, конечно же.

На «Литературный слэм» стоит приходить хотя бы потому, что у нас очень дружелюбная компания старичков, некий костяк, который обрастает новыми поэтами, которые впоследствии становятся нашими добрыми друзьями. Слэм – это атмосфера, это азартная игра и ламповые посиделки в одном флаконе, посиделки неоднозначные, но настоящие и искренние. Об этом мероприятии можно говорить часами, лучше приходите, и сами все увидите.

О литературе

Н. Д.: Литература сейчас развивается и осовременивается. Я очень много читаю, и почти все нравится, так как выбираю тщательно. Ну, например, «Парфюмер» Патрика Зюскинда или «Птицы» Дафны дю Морье. Еще нравится многое у Паланика («Рэнт», «Бойцовский клуб», «Удушье»), Кобо Абе («Женщина в песках», «Чужое лицо»), могу бесконечно продолжать.

О. К.: Есть современные авторы, которые прямо нравятся. К современной литературе нужно просто подходить избирательно, но так было во все времена. Любимая книга? Банально – «Мастер и Маргарита», некоторые фрагменты которой я знаю наизусть.

С. С.: За 21 год я не прочел ни одного достойного произведения современников. А так, я поттероман. Поэтому любимая книга – это цикл «Вселенная Гарри Поттера».

О современном искусстве

Н. Д.: Современное искусство – все, кто сейчас что-то делает в культурном плане. Например, Покрас Лампас – это искусство или нет? Или «Пошлая Молли»? Время покажет, что вечно, а что преходяще. Из последнего на меня произвели впечатления картины «Три билборда…» и «Прочь» с Оскара.

О. К.: В театре не была сто лет, в музыке меня впечатляет что-то каждый день, в литературе отчего-то очень впечатлила из последнего прочитанного книга «Елтышевы» Сенчина, такая себе суровая драма одной семьи в условиях русской глубинки; что касается картин, то я подписана на замечательную воронежскую художницу Викторию Афанасьеву, которая мало того что сама впечатляет, еще и выкладывает отличные картины современных художников и художников актуальных во все времена.

С. С.: Современное искусство сейчас отходит от консервативных концепций и движется в сторону арт-хауса. Я не ханжа, но иногда под искусством подразумевают откровенную ересь. Неоклассика в любом из жанров искусства – это верх изыска, пока что нечто большее я, в меру своих познаний и вкусов, не могу охватить. Для меня современное искусство – это люди. Люди, которые не сидят на месте, молодые, активные, интересные. Не всегда простые, но всегда – умные. Ненавижу глупых.

За последнее время меня вдохновила театральная постановка «Жир». Труппа из Харькова, в которой играет замечательный Сергей Бабкин, гитарист группы «5`nizza». В музыке – последний альбом группы «Макулатура».

В литературе – Джек Керуак, «Бродяги Дхармы». После его же произведения «В дороге» очень хорошо читалась. В кино – сразу два фильма: «Саранча» Егора Баранова и «Селфи» Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева. После таких фильмов верится, что русскому кинематографу быть. В изо: очень нравятся работы Рона Хикса.

Любимое изречение

Н. Д.: Там матюки.

О. К.: Цветаевой: Быть как стебель и быть как сталь

В жизни, где мы так мало можем

Шоколадом лечить печаль

И смеяться в лицо прохожим.

С. С.: «Каждому свое».

Текст: Виолетта Малина.

Фото: из личного архива поэтов.