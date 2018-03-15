«Я тяжелее переносила отсутствие общения, чем ночи на вокзале»: белгородцы – о жизни в других городах и странах

Еще в десятом классе я решил, что буду учиться в столичном вузе. После одиннадцатого класса я поступил в Московский энергетический университет «НИУ МЭИ». Первое время было тяжело без друзей и родных, но я человек коммуникабельный, поэтому быстро нашел друзей. С ними я, кстати, до сих пор общаюсь.

Были и неприятные моменты. Как-то раз в спортзале у меня стащили сумку в которой была вся моя жизнь: документы, телефон, деньги. Написал заявление в полицию, но все тщетно, мне ничего не вернули. Я даже домой поехать не мог, потому что билеты без паспорта не купить.

На втором курсе появилось желание и необходимость найти работу. Я сразу решил пойти в сферу общепита. Опыта не было, поэтому в хорошее заведение с достойной зарплатой меня не взяли. Первое время работал барменом где пришлось – это был очень дорогой ресторан, в который приходили богатые люди. И естественно, с работниками общались очень высокомерно. Но я быстро привык, даже обзавелся «постоянниками».

Когда набрался опыта, меня таки взяли в то заведение, куда я стремился изначально. Там и проработал два года.

К московскому ритму жизни привык очень быстро, так что с этим сложностей не было. Хотя была странная ситуация. Я ехал в метро в час пик, стоял у выхода из вагона. И тут чувствую, что меня выносят из вагона. Какой-то мужик просто взял меня за плечи и вынес из вагона. Я опешил и даже не додумался зайти обратно. Пришлось ждать следующий поезд.

После окончания учебы я переехал обратно в Белгород. Здесь я нашел работу, своя квартира была.

В Москве, конечно, больше возможностей, чем в Белгороде. Не в плане работы, а в плане развлечений. Вот мы как-то с другом в Москве захотели поиграть на музыкальных инструментах в два часа ночи, сразу нашли студию звукозаписи в которой было все оборудование. Мы даже песню тогда записали, она осталась на флешке, которую мы потом потеряли. Вот этого мне не хватает в нашем городе. В маленьких городах сложнее найти таких же чокнутых людей, которые предоставят тебе все, что ты хочешь в любое время суток.