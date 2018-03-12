На героев каких картин похожи известные белгородцы

В январе Arts & Culture возглавило рейтинг бесплатных приложений американского AppStore. Разработчики хайпанули благодаря новой функции «Это ваш портрет в музее?». С ее помощью пользователь может узнать, насколько его фото похоже на какую‑либо из 70 тыс. работ художников и скульпторов со всего мира.

Казалось бы, все элементарно: грузишь фотку и получаешь картину. Но, во‑первых, достать готовые изображения из памяти телефона не удастся: функция работает только с селфи. А во‑вторых, хоть приложение и создали в 2016-м, оно до сих пор недоступно во многих странах, в России в частности.

Наши коллеги из журнала «ОнОнас» хорошенько потрудились, чтобы подружиться с системой – и сделали это.

Иногда приложение выдавало необычные совпадения. Например, журналисты загружали с десяток разных изображений Федора Емельяненко, но каждый раз программа сводила их с одним и тем же портретом Клары Чипман Ньютон, который написала Мэри Луи Маклафлин.

Больше всего процентов сходства с двойником у Сергея Тетюхина – 78. Его художественным близнецом оказался «Человек в доспехах», которого изобразил Джироламо Романино в XVI веке. Помимо процентов, названия картины и ее автора, приложение указывает место, где хранится оригинал. Например, портрет человека в доспехах находится в музее искусств Нового Орлеана.

Большое сходство с двойниками показали Noize MC и кавээнщик Тимур Бабъяк – у них по 70 %. Первый похож на «Бедуина» бразильской художницы Берты Вормс, а второй – точь-в‑точь мужчина из воинственного племени пауни кисти Чарльза Берда Кинга.