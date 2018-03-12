На героев каких картин похожи известные белгородцы
Обновленное популярное приложение Google Arts & Culture сравнило белгородских спортсменов, юмористов и деятелей культуры с произведениями искусства.
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Иван Алексеев нашёл бы поклонников даже в пустыне. Скриншот из приложения Google Arts & Culture
В январе Arts & Culture возглавило рейтинг бесплатных приложений американского AppStore. Разработчики хайпанули благодаря новой функции «Это ваш портрет в музее?». С ее помощью пользователь может узнать, насколько его фото похоже на какую‑либо из 70 тыс. работ художников и скульпторов со всего мира.
Казалось бы, все элементарно: грузишь фотку и получаешь картину. Но, во‑первых, достать готовые изображения из памяти телефона не удастся: функция работает только с селфи. А во‑вторых, хоть приложение и создали в 2016-м, оно до сих пор недоступно во многих странах, в России в частности.
Наши коллеги из журнала «ОнОнас» хорошенько потрудились, чтобы подружиться с системой – и сделали это.
Иногда приложение выдавало необычные совпадения. Например, журналисты загружали с десяток разных изображений Федора Емельяненко, но каждый раз программа сводила их с одним и тем же портретом Клары Чипман Ньютон, который написала Мэри Луи Маклафлин.
Больше всего процентов сходства с двойником у Сергея Тетюхина – 78. Его художественным близнецом оказался «Человек в доспехах», которого изобразил Джироламо Романино в XVI веке. Помимо процентов, названия картины и ее автора, приложение указывает место, где хранится оригинал. Например, портрет человека в доспехах находится в музее искусств Нового Орлеана.
Большое сходство с двойниками показали Noize MC и кавээнщик Тимур Бабъяк – у них по 70 %. Первый похож на «Бедуина» бразильской художницы Берты Вормс, а второй – точь-в‑точь мужчина из воинственного племени пауни кисти Чарльза Берда Кинга.
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Тимур Бабъяк больше индеец, чем белгородец. Скриншот из приложения Google Arts & Culture
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Клара Чипман Ньютон, как и Федор Емельяненко, человек искусства. Но не боевого – она была художником по фарфору. Скриншот из приложения Google Arts & Culture
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Эйлиф Петерссен писал автопортрет, а получился Тимур Халиуллин. Только с очками норвежец не угадал. Скриншот из приложения Google Arts & Culture
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Мы не знаем, кем был Виктор Торрини. Зато как на Виталия Старикова похож! Скриншот из приложения Google Arts & Culture
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Филипп Воронин постареет и увидит в зеркале греческого художника Периклиса Византиоса. Скриншот из приложения Google Arts & Culture
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