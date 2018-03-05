Что подарить девушке на 8 Марта?

Анастасия, студентка факультета журналистики

Сказать однозначно сложно. Путешествие в другой город принесло бы много эмоций и незабываемых воспоминаний, а романтический вечер придал бы пикантности и весеннего аромата женскому празднику. Билеты на концерт вызвали бурю эмоций и позитивного настроения на весь март, но и про шопинг не стоит забывать. Покупки – это часть женской натуры, и они могут вызвать улыбки на женских лицах. А самое главное, что подарок хочется получать от души, и неважно, какой он.