Что подарить девушке на 8 Марта?
Мы собрали мнения разных жительниц Белгорода о том, что бы они хотели получить в качестве подарка в главный женский день.
Мария, студентка факультета энерго- ресурсосберегающих процессов в нефтехимии, биохимии и химической технологии
Лучшим подарком для меня, стало бы внимание, сам подарок не так важен. Но поскольку это международный ЖЕНСКИЙ день, и нужно назвать подарок... что-то серьезное в этот день вроде не попросишь... То лучшим подарком стали бы цветы, парфюмерия, косметика и сертификаты на всякие дамские штучки. Так же это мог быть какой-то романтический ужин.
Александра, студентка факультета следственной подготовки экономической безопасности
Хотела, чтоб это был милый сюрприз. Необязательно что-то банальное типа духов или дорогое, но чтобы это было памятно и с душой. Ну, и конечно, хочется, чтоб это было подарено романтично.
Алена, швея зайцев #от Степановой
О подарках не думала с материальной стороны, но желаю всем и себе гармонии во всем.
Наталья, корреспондент журнала «Ононас»
Я бы хотела получить в подарок путешествие. Неважно куда, пусть даже в соседнюю деревушку. Главное – интересно провести время. Цветы и конфеты – это, конечно, хорошо, но совместные впечатления запомнятся и тому, кто получает подарок, и тому, кто дарит. Путешествие сделает 8 Марта действительно необычным днем, чем просмотр праздничных концертов по телевизору.
Полина, пресс-секретарь
Я считаю, что главный подарок – это внимание. Ну и книги, конечно. Их никогда не бывает много.
Анастасия, студентка факультета журналистики
Сказать однозначно сложно. Путешествие в другой город принесло бы много эмоций и незабываемых воспоминаний, а романтический вечер придал бы пикантности и весеннего аромата женскому празднику. Билеты на концерт вызвали бурю эмоций и позитивного настроения на весь март, но и про шопинг не стоит забывать. Покупки – это часть женской натуры, и они могут вызвать улыбки на женских лицах. А самое главное, что подарок хочется получать от души, и неважно, какой он.
Оксана, бухгалтер
Самый лучший подарок, на мой взгляд, – это положительные эмоции. Путешествие в дивную страну – это и эмоции, которые сотрясут мою обыденность и воспоминания. Хочу в букете тюльпанов найти путевку в Венецию.
Текст: Анастасия Фидючок.
Фото: из личного архива девушек.
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