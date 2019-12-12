В Белгороде пройдет IT network.2019

Формат IT-нетворка подразумевает неформальное общение в свободной обстановке, а само мероприятие рассчитано на IT-специалистов, студентов и всех, кто связан со сферой информационных технологий в нашем регионе.

На мероприятии выступят:

Артем Королев – основатель и руководитель Urban Institute, урбанист, учился в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ, организатор первых IT-нетворков Белгородского IT-кластера;

Геннадий Арчибасов – руководитель и основатель авторитетной и креативной дизайн-студии Белгорода – М207, создавал визуал для многих компаний Белгорода и не только;

Федор Жерновой – предприниматель, основатель проектов «Виртуальная школа», «Городские парковки», «Культурный регион», 2do2go.ru, основатель и владелец «Фабрики информационных технологий» – белгородской IT-компании, продуктами которой пользуются по всей стране, кандидат технических наук;

Михаил Гладченко – фрилансер, front-end разработчик, лидер объединения программистов «Лига справедливости». Имеет большой опыт в создании CRM, высоконагруженных проектов и продуктов для международных компаний.

Обновления о спикерах будут появляться в группе кластера.

Регистрация и приветственный кофе брейк – с 18:00 до 18:30.

Начало конференции – в 18:30.

Место: event-зона бизнес-пространство Контакт, Королева 2а, вход со стороны кофейни «Молоко».

Вход свободный, нужна регистрация по ссылке.