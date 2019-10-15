Образовательный лагерь IT-holidays снова пройдет на осенних каникулах

Основная цель лагеря – показать учащимся многообразие IT-специальностей, которые сейчас востребованы во многих сферах жизни. Это поможет школьникам осознанно выбирать свою будущую профессию.

Участников лагеря ожидают лекции и мастер-классы по программированию, созданию и продвижению продукта, работе в команде, а также по многим другим актуальным направлениям IT. Помимо этого, планируются деловые игры и знакомство с представителями IT-сообщества.

Среди преподавателей – эксперты ведущих IT-компаний региона, способные поделиться своими знаниями и практическим опытом со школьниками. Участниками смены станут сто школьников, отобранных из 10-11-х IT-классов.

Организаторы мероприятия: IT-кластер региона и Белгородский информационный фонд при поддержке управления образования администрации города Белгорода и департамента цифрового развития Белгородской области.

Место проведения лагеря: ул. Королева 2а, бизнес-пространство «Контакт».