Фестиваль АРТ-ОКНО запускает цикл лекций о современном искусстве

Откроет цикл лекций 29 и 30 сентября лектор Московского музея современного искусства (ММОМА) Александра Данилова, которая расскажет о новых направлениях искусства начала XX столетия, а также об основных вехах развития искусства после второй мировой войны. Курс будет состоять из 3 частей.

Лекция «Искусство как философия. Зарождение нового искусства» (16+) посвящена событиям начала ХХ столетия и формированию новой системы искусства, в которой акцент делается на концептуальной составляющей произведения. Искусство мыслится как «определенный склад мысли» (А. Бретон). Речь пойдет о таких художниках направлениях как кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракция, изменивших лицо культуры ХХ столетия.

Тема лекции 30 сентября – «Европейское и американское искусство после второй мировой войны» (16+). После 1945 года искусство вновь оказалось в ситуации поиска нового языка, оно обратилось к новым способам работы с материалами, увидело в человеческой психике мощный инструмент художественного. С другой стороны, массовое производство и массовая культура бросили искусству вызов, который оно должно было принять. В лекции будут рассмотрены такие направления как абстрактный экспрессионизм, информель и поп-арт.

Александра Данилова – историк искусства, куратор выставок современного искусства, заместитель заведующего отделом искусства XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Лекции будут интересны широкому кругу зрителей. Как студентам и представителям творческих специальностей, так и всем, кто хочет лучше понимать современное искусство.

Они пройдут на Арт-площадке фестиваля искусств АРТ-ОКНО (Губкин, ул. Мира, 20а).

Продолжительность лекций 90 минут. 16+.

Расписание лекций и бесплатные электронные билеты – на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО.