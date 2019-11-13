Белгородская FABRICA погрузится в «Электросон»

Группа «Электросон» образовалась весной 2018 года в Москве. В ее составе: Илья Цибиков – пишет текст и поет и Глеб Шапрынский – придумывает музыку и играет на барабанах. В своем творчестве дуэт делает упор на лаконичность музыки и жесткую хлесткую поэзию. «Долой вялые формы самовыражения! Долой бессмысленное творчество, вторичность и безволие!», – говорят «Электросон». Группа не стесняется прямолинейности и страстности высказываний, ее песни – это протест против мрачного бытия и личного несчастья каждого.

Начало концерта – в 20:00. Стоимость билетов в предпродаже – 300 рублей, в день концерта – 450.

Подробности – в группе ВК.