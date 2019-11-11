«Новое Радио» отправит слушателей из Белгорода в Москву на концерт А'STUDIO

Получить приз сможет каждый, кто дозвонитcя в течение акции в прямой эфир радиошоу «Личные сообщения». Ведущий Дмитрий Кузин предложит слушателям спеть в унисон со звездой, включив отрывок трека, которому нужно подпевать. Самые уверенные и искренние исполнители получат в награду поездку в столичную студию «Нового Радио» и смогут не только увидеть живое выступление А'STUDIO, но и познакомиться с артистами и ведущими станции.

Сверхсовременная студия «Нового Радио» – пространство, созданное специально для проведения и трансляции концертов, где задействованы только самые современные музыкальные установки и инструменты, «умный» свет и уникальное видеооборудование. Раз в месяц в «Живой среде» артисты играют свои суперхиты, проводят эксклюзивные премьеры песен и общаются с поклонниками.

За время своего существования программа завоевала любовь миллионов слушателей и получила признание профессионалов, которые успели побывать в студии и оценить ее технические возможности. Участниками «Живой среды» становились: дуэт Artik & Asti, Елена Темникова, Ани Лорак, группы «Би-2», «Винтаж» и другие звезды.

Наблюдать за live-выступлениями в прямом эфире «Нового Радио» можно на сайте newradio.ru, в приложениях для iOS и Android и в социальных сетях.