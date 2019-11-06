В Белгороде выступят #2Маши

Маша Зайцева и Маша Шейх совсем недавно ворвались на музыкальный Олимп, но уже успели покорить сердца слушателей поп-музыки. Их композиция «Босая» молниеносно разнеслась по просторам социальных сетей и стала хитом в России и за рубежом, а клип на песню вошел в число самых просматриваемых за последний год на YouTube и набрал уже более 115 миллионов просмотров.

За три года девушки выпустили два студийных альбома и приступили к записи третьего, который и презентуют в Белгороде.

Стоимость билетов – от 1600 до 3500.

Справки – по тел.: +7 (4722) 36-44-94, +7 (4722) 36-26-36.

По материалам Культурного региона