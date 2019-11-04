Концертная программа тура 2019 разделена на целых четыре версии. 7 декабря Белгород ждет версия «Без оркестра».
Noize MC даст концерт в Белгороде
Noize MC на своих концертах ловко переходит с гитары на укулеле, одновременно сэмплируя на луп-станции и дополняя саунд собственными битами. В программе прозвучат песни «Лето в столице», «Кури бамбук», «Нету паспорта», которые музыкант давно не исполнял на концертах.
Музыкант выступит в ночном клубе «ЧА:СЫ». Начало концерта – в 19:00.
Стоимость билетов – 1200–1600 рублей.
Тел.: +7 (4722) 41-90-61.
По материалам Культурного региона
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