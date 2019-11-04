Noize MC даст концерт в Белгороде

Noize MC на своих концертах ловко переходит с гитары на укулеле, одновременно сэмплируя на луп-станции и дополняя саунд собственными битами. В программе прозвучат песни «Лето в столице», «Кури бамбук», «Нету паспорта», которые музыкант давно не исполнял на концертах.

Музыкант выступит в ночном клубе «ЧА:СЫ». Начало концерта – в 19:00.

Стоимость билетов – 1200–1600 рублей.

Тел.: +7 (4722) 41-90-61.

По материалам Культурного региона