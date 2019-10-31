12 ноября в 19:00 в рамках мероприятий к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР в Большом зале Белгородской филармонии выступят симфонический оркестр города Чанша (главный дирижер – Сяо Мин) и симфонический оркестр Белгородской филармонии (дирижер – лауреат международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрий Филатов). Солистка — Лао Ли.
Белгородская филармония приглашает послушать русско-китайскую музыку
Вместе они создадут музыкальные портреты обеих стран и помогут слушателям открыть для себя новое и неизведанное в музыкальной культуре Китая, а также заново полюбить музыкальные традиции России. Музыканты представят знаковые симфонические сочинения русских и китайских композиторов: прозвучат Люй Цимин – «Ода красному флагу», Хэ Анжаньхао – Чэнь Ган – «Влюбленные бабочки» – концерт для скрипки с оркестром, Сяо Яю – «За деревней», Шостакович – Праздничная увертюра, Бородин – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», Чайковский – Итальянское каприччио.
14 ноября эту программу представят в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Напомним, что в июле этого года по приглашению китайской стороны музыканты белгородского симфонического оркестра совместно с китайскими музыкантами выступили в городах Чанша, Лоуди и Чжанцзяцзе. Чествование юбилея дружбы России и Китая состоялось и в Государственной академической капелле Петербурга: под управлением Дмитрия Филатова и Чжоу Сяофен выступил Хунаньский молодежный симфонический оркестр.
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