Белгородская филармония приглашает послушать русско-китайскую музыку

Вместе они создадут музыкальные портреты обеих стран и помогут слушателям открыть для себя новое и неизведанное в музыкальной культуре Китая, а также заново полюбить музыкальные традиции России. Музыканты представят знаковые симфонические сочинения русских и китайских композиторов: прозвучат Люй Цимин – «Ода красному флагу», Хэ Анжаньхао – Чэнь Ган – «Влюбленные бабочки» – концерт для скрипки с оркестром, Сяо Яю – «За деревней», Шостакович – Праздничная увертюра, Бородин – «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», Чайковский – Итальянское каприччио.

14 ноября эту программу представят в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Напомним, что в июле этого года по приглашению китайской стороны музыканты белгородского симфонического оркестра совместно с китайскими музыкантами выступили в городах Чанша, Лоуди и Чжанцзяцзе. Чествование юбилея дружбы России и Китая состоялось и в Государственной академической капелле Петербурга: под управлением Дмитрия Филатова и Чжоу Сяофен выступил Хунаньский молодежный симфонический оркестр.