VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: эксклюзив и премьеры

Фестиваль откроется 22 ноября. На сцену выйдут симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина и фортепианный «ПетРо Дуэт», в составе которого лауреаты международных конкурсов Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров. Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, ведущая музыкальных программ «Радио России» Людмила Осипова — победитель национальной премии «Радиомания», член Союза композиторов России, вице-президент общенациональной Ассоциации фортепианных дуэтов.

Этот вечер посвятят фортепианной музыке, звучавшей в домах русской знати на рубеже ХVIII – ХIХ столетий. Все произведения будут исполнены в Белгороде впервые. Изюминкой вечера станет премьера Большого Концерта для фортепиано D-dur в четыре руки и оркестра Абейля. Это событие мирового масштаба, и белгородцам выпадает большая честь стать свидетелями восстановления исторической справедливости. Дело в том, что Концерт уже исполнялся в 1980-х, но авторство этого опуса по ошибке приписывалось другому композитору – Абелю. Также в программу концерта-открытия войдут сочинения Вольфа, Майнера, Кожелуха и Гесслера.

Второй день фестиваля придется по душе ценителям вокального и хорового исполнительства. 27 ноября духовная музыка, русские романсы и песни a`cappella исполнит академический хор под управлением Елены Алексеевой. Солировать будет уже знакомый белгородцам баритон, частый гость «Шереметевских музыкальных ассамблей», заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский.

Вечер 30 ноября объединит две вдохновляющие стихии — музыку и драму. Под звуки симфонического оркестра, которым будет дирижировать Дмитрий Филатов, актеры БГДТ им. Щепкина Вероника Васильева и Андрей Манохин перенесут гостей в Англию эпохи Шекспира. Чтецы продекламируют романтическую и трагическую историю о Ромео и Джульетте. В исполнении оркестра прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

8 декабря в Органном зале выступит ансамбль солистов Alt-modern под управлением Александра Кашина (виолончель).

Концерт 12 декабря будет посвящен романсу. С оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступит лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, московский баритон Максим Щербицкий. В программе «А цыган идет…» – романсы о дружбе, любви, смелости и предательстве, классические, цыганские, знакомые и интригующие.

13 декабря завершит фестиваль музыка великого Сергея Рахманинова. Симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина и один из талантливых и самобытных пианистов современной России, заслуженный артист России Александр Гиндин исполнят самое популярное и знаковое сочинение «русского гения», известное всему миру – Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Также оркестр исполнит Симфонию №2.