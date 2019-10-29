Владимир Бойко отметит юбилей концертом в Белгородской филармонии

В программу музыкального вечера войдет все лучшее из творчества артиста: арии и дуэты из опер и оперетт, неаполитанские песни, песенное творчество Азнавура, Магомаева, Бабаджаняна, Пахмутовой и многое другое.

Владимир Бойко работает в Белгородской государственной филармонии с 1979 года. Певец – обладатель баритона красивого тембра и незаурядных актерских данных. Артисту под силу все – от классики до эстрадной и джазовой песни. Репертуар исполнителя разнообразен: он блестяще исполняет партии в операх, арии и ансамбли из опер и оперетт, романсы, песни, вокальные циклы русских и зарубежных композиторов. Владимир Бойко принимал участие в международных фестивалях, давал концерты в Испании и городах России, которые всегда проходили с большим успехом.

Начало концерта – в 19:00.