5 ноября в Большом зале филармонии пройдет юбилейный творческий вечер заслуженного артиста России Владимира Бойко. В день своего 70-летия баритон выйдет на сцену с симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова и академическим хором под управлением Елены Алексеевой. В концерте примут участие солисты филармонии: народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженная артистка РФ Светлана Ломоносова (сопрано), лауреат международных конкурсов Наталья Воскресенская (меццо-сопрано).
Владимир Бойко отметит юбилей концертом в Белгородской филармонии
В программу музыкального вечера войдет все лучшее из творчества артиста: арии и дуэты из опер и оперетт, неаполитанские песни, песенное творчество Азнавура, Магомаева, Бабаджаняна, Пахмутовой и многое другое.
Владимир Бойко работает в Белгородской государственной филармонии с 1979 года. Певец – обладатель баритона красивого тембра и незаурядных актерских данных. Артисту под силу все – от классики до эстрадной и джазовой песни. Репертуар исполнителя разнообразен: он блестяще исполняет партии в операх, арии и ансамбли из опер и оперетт, романсы, песни, вокальные циклы русских и зарубежных композиторов. Владимир Бойко принимал участие в международных фестивалях, давал концерты в Испании и городах России, которые всегда проходили с большим успехом.
Начало концерта – в 19:00.
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