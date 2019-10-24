Head2Down дадут концерт в Белгороде

Хардкор-группа образовалась в 2008 году. За последние 11 лет выпустила три полноценных альбома, стала одной из главных метал-групп на словацкой сцене. Постоянно участвует в FaitFest, делила сцену с KORN, HED PE, Rise Of The Northstar, Caliban и другими гигантами этих жанров.

Впервые за свою карьеру музыканты отправляются на восток и сыграют 10 концертов в России и Украине.

Начало концерта – в 20:00.

Подробности – в группе ВК.