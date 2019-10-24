2 ноября в 17:00 в Большом зале филармонии состоится юбилейный музыкальный вечер концертного оркестра духовых инструментов. Вот уже 10 лет коллектив выступает на сцене Белгородской государственной филармонии и радует публику яркими запоминающимися программами.
Концертный оркестр духовых инструментов отпразднует 10-летие на сцене Белгородской филармонии
За это время концертный оркестр духовых инструментов под управлением главного дирижера Юрия Меркулова стал одним из самых популярных коллективов среди белгородских любителей музыки. В его репертуаре – программы на любой вкус: классика, марши, танцевальная музыка, фрагменты оперетт, мюзиклов, эстрадные и джазовые композици.
В праздничной программе примут участие Ансамбль танца Белгородской филармонии под управлением Александра Манжолы, академический хор под управлением Елены Алексеевой, ансамбль «Казачий разгуляй» (руководитель – Виктор Меркулов), вокалисты Оксана Никитина, Татьяна Дружинина, Евгений Добров, Наталья Пашун, Наталья Ткаченко, Екатерина Новикова, Владимир Бойко, а также Михаил Токаев (аккордеон).
Прозвучат лучшие номера из творческого багажа коллектива: популярная классика и сочинения современных композиторов, хиты русской и зарубежной эстрады, вариации на темы народных песен и многое другое.
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