Белгородская филармония приглашает послушать «Сказки Матушки-Гусыни»

Веселые музыкальные приключения, неожиданные препятствия и любимые герои сказок отца и сына Перро и других сказочников ожидают всех, кто посетит симфонический утренник в филармонии. Кроме того, маленькие гости смогут почувствовать себя сказочными героями: прийти на представление в костюмах персонажей любимых сказок Шарля Перро и принять непосредственное участие в музыкальном действе.

Симфонический оркестр под управлением лауреата международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрия Филатова исполнит оркестровую сюиту «Моя Матушка-Гусыня» Равеля и сочинения Чайковского и Лядова. В программе примут участие солистка филармонии, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Элина Писаренко и Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель – Александр Манжола). Ведущая – лектор-музыковед Елена Латыш-Бирюкова.

Начало концертов – в 11:00 и 12:30.