27 октября в Большом зале программой «Сказки Матушки-Гусыни» откроется еще один познавательный цикл концертов для маленьких и взрослых – абонемент №5 «Воскресные симфонические утренники для детей и родителей».
Белгородская филармония приглашает послушать «Сказки Матушки-Гусыни»
Веселые музыкальные приключения, неожиданные препятствия и любимые герои сказок отца и сына Перро и других сказочников ожидают всех, кто посетит симфонический утренник в филармонии. Кроме того, маленькие гости смогут почувствовать себя сказочными героями: прийти на представление в костюмах персонажей любимых сказок Шарля Перро и принять непосредственное участие в музыкальном действе.
Симфонический оркестр под управлением лауреата международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрия Филатова исполнит оркестровую сюиту «Моя Матушка-Гусыня» Равеля и сочинения Чайковского и Лядова. В программе примут участие солистка филармонии, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Элина Писаренко и Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель – Александр Манжола). Ведущая – лектор-музыковед Елена Латыш-Бирюкова.
Начало концертов – в 11:00 и 12:30.
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