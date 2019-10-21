20 ноября в пабе «Декабрист» самая «ретро-сексуальная» отечественная группа в рамках тура «Против всех» преподаст уроки настоящей любви.
В Белгороде выступит «Казускома»
«Казускома» – московская хард-рок-группа в составе трех парней, которая исполняет безбашенную версию классического рока 70-х годов с драйвом и стильной подачей. Такое сочетание они называют «ретро-сексуальным» роком, поскольку их музыка вобрала в себя лучшие моменты молодых Black Sabath и Led Zeppelin вкупе с характерным русским панк-задором. Участникам группы удается адаптировать музыку своих родителей под запросы современных слушателей хард-рока.
«Казускома» получила награду на премии Jägermeister Music Awards. Регулярно играет на культовых фестивалях в России, в том числе на «Нашествии».
Новый сет песен из ранее выпущенных релизов прокачает всех пришедших в «Декабрист» в лучших традициях «Казускомы». Начало концерта – в 19:00.
Информация о билетах – в группе ВК.
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