В Белгороде выступит «Казускома»

«Казускома» – московская хард-рок-группа в составе трех парней, которая исполняет безбашенную версию классического рока 70-х годов с драйвом и стильной подачей. Такое сочетание они называют «ретро-сексуальным» роком, поскольку их музыка вобрала в себя лучшие моменты молодых Black Sabath и Led Zeppelin вкупе с характерным русским панк-задором. Участникам группы удается адаптировать музыку своих родителей под запросы современных слушателей хард-рока.

«Казускома» получила награду на премии Jägermeister Music Awards. Регулярно играет на культовых фестивалях в России, в том числе на «Нашествии».

Новый сет песен из ранее выпущенных релизов прокачает всех пришедших в «Декабрист» в лучших традициях «Казускомы». Начало концерта – в 19:00.

Информация о билетах – в группе ВК.