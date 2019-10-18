25 октября в Большом зале филармонии состоится юбилейный творческий вечер заслуженной артистки России Ольги Цымбалист. 30-летие творческой деятельности певица отпразднует большим сольным концертом. Артистка приготовила программу из лучших песен своего репертуара – это ретро-шлягеры, русская и украинская лирика, современные хиты.
Ольга Цымбалист отметит 30-летие творческой деятельности в Белгородской филармонии
Ольга Цымбалист обладает сильным выразительным голосом и обаятельной манерой исполнения. Страстное желание петь и поклонение сцене стало основой ее творческой жизни. В своих концертных программах артистка удачно использует театральные приемы и решения, каждое ее выступление – запоминающееся шоу.
Вместе с певицей на сцену выйдут концертный оркестр духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова и Ансамбль танца Белгородской филармонии (руководитель – Александр Манжола).
Начало концерта – в 19:00.
Купить билет можно на сайте филармонии.
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