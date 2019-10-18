Ольга Цымбалист отметит 30-летие творческой деятельности в Белгородской филармонии

Ольга Цымбалист обладает сильным выразительным голосом и обаятельной манерой исполнения. Страстное желание петь и поклонение сцене стало основой ее творческой жизни. В своих концертных программах артистка удачно использует театральные приемы и решения, каждое ее выступление – запоминающееся шоу.

Вместе с певицей на сцену выйдут концертный оркестр духовых инструментов под управлением Юрия Меркулова и Ансамбль танца Белгородской филармонии (руководитель – Александр Манжола).