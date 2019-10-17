В Белгородской филармонии прозвучит «Реквием» Алемдара Караманова

В программе – «Реквием» для солистов, хора и оркестра в девяти частях, одно из крупнейших сочинений композитора. Как отмечают критики, «Реквием» Караманова воспевает путь к вечной жизни через надежду и любовь. Пронзительное и эмоциональное сочинение в исполнении академического хора под управлением Елены Алексеевой и симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина впечатлит слушателей своей глубиной.