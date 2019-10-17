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В Белгородской филармонии прозвучит «Реквием» Алемдара Караманова

23 октября в Большом зале в рамках абонемента № 22 «Поющая мечта» состоится концерт, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося композитора ХХ-XXI века, создателя 24 симфоний, основоположника музыкального направления «Религия в симфонизме» Алемдара Караманова. 

В программе – «Реквием» для солистов, хора и оркестра в девяти частях, одно из крупнейших сочинений композитора. Как отмечают критики, «Реквием» Караманова воспевает путь к вечной жизни через надежду и любовь. Пронзительное и эмоциональное сочинение в исполнении академического хора под управлением Елены Алексеевой и симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина впечатлит слушателей своей глубиной. 

  •  Елена Алексеева и академический хор 

  • Рашит Нигаматуллин и симфонический оркестр 

В программе примут участие солисты – лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Александр Скварко (тенор), Артем Гарнов (баритон). Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко.

Концерт позволит проникнуть в жизненную философию композитора и прикоснуться к самым сокровенным тайнам  его творческой личности.   

Начало – в 19:00

Купить билет можно на сайте филармонии.

Ирина,
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