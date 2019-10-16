В Белгородской филармонии исполнят музыкальную сказку «Маленький принц»

20 октября впервые в Белгороде прозвучит музыкальная сказка Антуана де Сент-Экзюпери – Ефрема Подгайца «Маленький принц» для оркестра народных инструментов и чтеца. В ней отражено настроение известной притчи, в которой объединились детская непосредственность и глубокая философия. С оркестром русских народных инструментов в качестве чтеца выступит сам автор – Ефрем Подгайц.