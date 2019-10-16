Белгородская филармония приглашает маленьких белгородцев на захватывающие музыкальные представления абонемента № 37 «Сказки с оркестром русских народных инструментов». Для юных слушателей в увлекательной форме оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова совместно с солистами филармонии представит знакомые сюжеты, в которых переплетутся язык сказок и музыка, интересные истории и необыкновенные открытия.
В Белгородской филармонии исполнят музыкальную сказку «Маленький принц»
20 октября впервые в Белгороде прозвучит музыкальная сказка Антуана де Сент-Экзюпери – Ефрема Подгайца «Маленький принц» для оркестра народных инструментов и чтеца. В ней отражено настроение известной притчи, в которой объединились детская непосредственность и глубокая философия. С оркестром русских народных инструментов в качестве чтеца выступит сам автор – Ефрем Подгайц.
Композитор – заслуженный деятель искусств России, лауреат Почетной премии Российского авторского общества «За вклад в развитие науки, культуры и искусства». Автор около 250 сочинений практически во всех жанрах. Его музыка исполняется на концертах, конкурсах и фестивалях в России, Украине, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Венгрии, Японии, Швейцарии, США, звучит в спектаклях и кинофильмах.
Начало концертов – в 11:00 и 12:30.
Билет можно купить на сайте филармонии.
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