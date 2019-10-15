Спортивный проект #ВСЕНАСПОРТ приглашает на круглый стол

Проект #ВСЕНАСПОРТрф направлен на улучшение качества жизни людей, сохранение и укрепление здоровья через формирование здоровых привычек и приобщение к здоровому образу жизни и регулярного занятиям спортом. За время его существования прошло уже восемь спортивных мероприятий в четырех городах России, в которых приняли участие 15 000 человек из семи стран и 54 регионов страны.

Круглые столы пройдут во всех городах, в которых реализуется спортивный проект #ВСЕНАСПОРТ. Откроет цепь встреч с общественностью Губкин. Круглый стол там состоится 22 октября в малом зале Центра культурного развития «Форум». Начало – в 9:30. 23 октября в 9:30 бурные обсуждения перенесутся в Центр молодежных инициатив Старого Оскола. 25 октября наступит очередь города Железногорска Курской области. Там круглый стол пройдет в малом зале Дворца горняков, начало – 9:30. Завершающим станет круглый стол в Новотроицке. Он состоится 29 октября в актовом зале Центра развития творчества детей и юношества. Начало – также в 9:30.

К участию приглашается спортивная общественность города: сотрудники и специалисты государственных и муниципальных спортивных учреждений, тренеры спортивных школ и секций, фитнес-тренеры, методисты, специалисты по спорту и физической культуре, учителя физкультуры, представители общественных спортивных, патриотических организаций, объединений, клубов.

Регистрация участников круглого стола уже открыта и доступна по ссылкам:



Губкин 22.10.19 — http://всенаспорт.рф/events/krugstol_gubkin/



Старый Оскол 23.10.19 — http://всенаспорт.рф/events/krugstol_stariyoskol/



Железногорск 25.10.19 — http://всенаспорт.рф/events/krugstol_zheleznogorsk/



Новотроицк 29.10.19 — http://всенаспорт.рф/events/krugstol_novotroitsk/

На круглом столе проведут итоги проекта #ВСЕНАСПОРТрф в 2019 году и покажут отчетный фильм о прошедших мероприятиях. Обсудят точки роста для развития физической культуры, массового спорта, фитнеса, активного образа жизни в городе. Поговорят о повышении уровня вовлеченности жителей города в занятия физической культурой. Утвердят план проектов на 2020 год по развитию массового и любительского спорта в рамках проекта #ВСЕНАСПОРТрф.

Особенным гостем круглого стола станет спортивный коуч, автор двух книг о спортивном маркетинге и спортивном менеджменте «Спорт как бизнес» и «Мой диагноз – Тренер!» Алексей Политыко. Алексей является исполнительным директором Свердловской областной федерации волейбола, основателем корпоративной волейбольной лиги, руководителем ВК «Сетка». За его спиной – более 20 лет работы в качестве спортивного тренера.

Подробную информацию и актуальные новости можно узнать на сайте и в социальных сетях проекта #ВСЕНАСПОРТРФ: ВК, Инстаграме, FB.