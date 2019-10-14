19 октября в Большом зале филармонии Биг-бэнд No Comment откроет джазовый сезон. Посетители первой программы абонемента № 29 «Джаз на все времена» узнают об основе джаза – свинге, его истории и представителях.
Биг-бэнд No Comment откроет джазовый сезон
В этот вечер коллектив под управлением главного дирижера Владимира Уварова и дирижера Игоря Овчарова исполнит сочинения известных композиторов, основоположников этого направления – от Флетчера Хендерсона до Бенни Гудмэна. В концерте примут участие солистки Екатерина Новикова и Алина Романович.
Биг-бэнд No Comment Белгородской филармонии входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Он выступал на одной сцене с выдающимися джазменами страны и мира. Коллектив провозгласил джаз своей страстью и идеологией, поэтому пользуется такой популярностью у слушателей. Музыканты принимали участие во многих фестивалях федерального и международного масштаба, в том числе и в первом фестивале #НАУКАДЖАЗ.
Начало – в 17:00.
Купить билет можно на сайте филармонии.
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