Биг-бэнд No Comment откроет джазовый сезон

В этот вечер коллектив под управлением главного дирижера Владимира Уварова и дирижера Игоря Овчарова исполнит сочинения известных композиторов, основоположников этого направления – от Флетчера Хендерсона до Бенни Гудмэна. В концерте примут участие солистки Екатерина Новикова и Алина Романович.

Биг-бэнд No Comment Белгородской филармонии входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Он выступал на одной сцене с выдающимися джазменами страны и мира. Коллектив провозгласил джаз своей страстью и идеологией, поэтому пользуется такой популярностью у слушателей. Музыканты принимали участие во многих фестивалях федерального и международного масштаба, в том числе и в первом фестивале #НАУКАДЖАЗ.

Начало – в 17:00.

Купить билет можно на сайте филармонии.