В «Декабристе» выступит «Макулатура»

«Макулатура» – необычное явление на российской хип-хоп сцене. Эти парни знают слабые места отечественного рэпа и стараются избавиться от них в своем творчестве. В их текстах есть агрессия, но нет фальши, есть нецензурная лексика, но нет бессмысленного трепа. В этом туре ребята постараются представить свои лучшие треки разных лет.

Начало концерта – в 19:00.

Забронировать столик в пабе «Декабрист» можно по телефону: +7 (4722) 770-961.

Стоимость – от 500 до 600 рублей. Билеты продаются на барной стойке.

По материалам 2DO2GO