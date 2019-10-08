В Fabrica выступят «Куст» и «СюдАиди»

18 октября белгородские музыкальные группы дадут совместный концерт. Совсем недавно они прочно заняли нишу локально-танцевальной сцены, поделив ее с кавер-бэндами и техно-вечеринками. Мы поговорили с фронтменами команд, чтобы узнать кто они – лица нового местного рейв-движения.
Семен Крылов, группа «Куст»
Я собрал группу три года назад. До этого мы с одним из ребят – Лехой – просто играли в гараже «Гражданскую оборону». Когда я усовершенствовал свою игру на гитаре, мы решили найти еще несколько человек, которые играют на других инструментах. Начали с простых битов и низкокачественных соло, со временем делали свой продукт все лучше и лучше. Потом я написал несколько треков – текстов и аккордов для них. Причем у меня получалось это делать легко и быстро. Тогда я понял, что мы на правильном пути.
Мы называем направление нашей музыки summer-punk – нам нравится все, что связано с летом. А вообще, наше звучание можно разделить на несколько поджанров. В нем есть и синти-поп, и дрим-поп, постпанк и даже рок.
Мы выступали во всех барах города, сейчас готовимся к концерту, который пройдет 18 октября в Fabrica. Его организатор – Илья Оголтелый, чему я очень рад, поскольку до этого концертами занимался я, и на это уходило гораздо больше времени. Мы работаем над альбомом «Рассвет». Осталось записать три трека, и должно получиться круто.
Пуша Богинич, BoysBand «СюдАиди»
С ребятами мы объединись давно, а писать альбом начали год назад. У каждого из нас – высшее музыкальное образование, довольно мощный бэкграунд, который дал плоды в виде совместного творчества. Придумали музыку и теперь играем ее по всему Белгороду.
Не могу дать точное название жанра нашей музыки, потому что она разноплановая. Если хочется подэнсить, у нас есть песни для дэнса. Мы уважаем рок, поэтому в нашем репертуаре есть треки и этого направления. Есть немного лирики и, конечно, хип-хопа – он всему отец.
Сейчас мы пишем альбом. О дальнейших планах будем говорить после его выхода. Пока что выступаем только в Белгороде, но скоро приедем в Курск.
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Начало концерта – в 19:00. Подробности – во встрече.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: из личного архива групп «Куст» и «СюдАиди»
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