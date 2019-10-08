В Fabrica выступят «Куст» и «СюдАиди»

Мы называем направление нашей музыки summer-punk – нам нравится все, что связано с летом. А вообще, наше звучание можно разделить на несколько поджанров. В нем есть и синти-поп, и дрим-поп, постпанк и даже рок.

Мы выступали во всех барах города, сейчас готовимся к концерту, который пройдет 18 октября в Fabrica. Его организатор – Илья Оголтелый, чему я очень рад, поскольку до этого концертами занимался я, и на это уходило гораздо больше времени. Мы работаем над альбомом «Рассвет». Осталось записать три трека, и должно получиться круто.

Пуша Богинич, BoysBand «СюдАиди»