Белгородская филармония отметит 30-летие газеты «Музыкальное обозрение»

Так симфонический оркестр под управлением лауреата Международного конкурса Дмитрия Филатова исполнит Симфонию №38 «Пражская» ре мажор, которую Моцарт написал в 30 лет. Гениальный композитор впервые представил свое творение в 1787 году в Праге и тем самым вызвал восторг в широких кругах.

С симфоническим оркестром на сцену Большого зала выйдет и лауреат международных конкурсов, пианист Константин Шамрай. Прозвучит Концерт №2 для фортепиано с оркестром – известнейшее произведение великого немецкого композитора Иоганнеса Брамса.

13 октября Дмитрий Филатов и Константин Шамрай представят программу камерной музыки «Романтический альбом». Дмитрий выступит в качестве флейтиста. Прозвучат сочинения Шопена, Листа, Дютийе, Форе, Мессиана, Прокофьева.