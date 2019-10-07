11 октября Белгородская филармония присоединится к всероссийскому фестивалю «Музыкальное обозрение» – Opus 30», посвященному 30-летию одноименной газеты о музыке. Традиционно в честь издания исполняются произведения, имеющие в своем названии цифру возраста газеты или связанные с этим числом.
Белгородская филармония отметит 30-летие газеты «Музыкальное обозрение»
Так симфонический оркестр под управлением лауреата Международного конкурса Дмитрия Филатова исполнит Симфонию №38 «Пражская» ре мажор, которую Моцарт написал в 30 лет. Гениальный композитор впервые представил свое творение в 1787 году в Праге и тем самым вызвал восторг в широких кругах.
С симфоническим оркестром на сцену Большого зала выйдет и лауреат международных конкурсов, пианист Константин Шамрай. Прозвучит Концерт №2 для фортепиано с оркестром – известнейшее произведение великого немецкого композитора Иоганнеса Брамса.
13 октября Дмитрий Филатов и Константин Шамрай представят программу камерной музыки «Романтический альбом». Дмитрий выступит в качестве флейтиста. Прозвучат сочинения Шопена, Листа, Дютийе, Форе, Мессиана, Прокофьева.
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