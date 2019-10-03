Zivert даст концерт в «ГРИНН Beer»

Молодая артистка появилась на музыкальном небосклоне совсем недавно, но уже стала любимицей публики. Ее песня Life моментально оказалась в топ-10 главных цифровых сервисов Apple Music и iTunes, а клип на нее собрал миллионы просмотров на YouTube.

Кроме того, в музыкальной копилке певицы есть еще несколько синглов – «Чак», «Анестезия», «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй», «Океан», с которыми она и выступит в Белгороде.

Стоимость билетов:

танцпол – от 1400 рублей;

столы – от 2500 рублей.

Начало концерта – в 19:00.

Справки по телефону: +7 (4722) 37-54-54.

По материалам Культурного региона