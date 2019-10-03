Zivert даст концерт в «ГРИНН Beer»
Покорительница многих музыкальных чартов Юлия Зиверт впервые в Белгороде выступит с большим сольным концертом 29 октября.
Молодая артистка появилась на музыкальном небосклоне совсем недавно, но уже стала любимицей публики. Ее песня Life моментально оказалась в топ-10 главных цифровых сервисов Apple Music и iTunes, а клип на нее собрал миллионы просмотров на YouTube.
Кроме того, в музыкальной копилке певицы есть еще несколько синглов – «Чак», «Анестезия», «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй», «Океан», с которыми она и выступит в Белгороде.
Стоимость билетов:
танцпол – от 1400 рублей;
столы – от 2500 рублей.
Начало концерта – в 19:00.
Справки по телефону: +7 (4722) 37-54-54.
По материалам Культурного региона
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