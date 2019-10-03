В Белгородской филармонии выступит концертный оркестр духовых инструментов

5 октября в 17:00 концертный оркестр духовых инструментов откроет абонемент № 15 «Отражение времени» своей новой программой. В Большом зале филармонии музыканты исполнят сочинения английского композитора Филиппа Спарка, американского композитора Альфреда Рида, бельгийского композитора Берта Аппермонта и многих других.

Концертный оркестр духовых инструментов – один из самых популярных коллективов среди белгородских меломанов. В его репертуаре – программы на любой вкус: классика, марши, танцевальная музыка, фрагменты из оперетт, эстрадные и джазовые композиции, обработки народных песен, тематические музыкальные программы для детей.

На концерте большинство сочинений и аранжировок впервые прозвучат в исполнении концертного оркестра духовых инструментов под управлением главного дирижера Юрия Меркулова и дирижера Юрия Юрина. С оркестром выступят солисты – заслуженный артист РФ Владимир Бойко (баритон), лауреат международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), лауреат международного конкурса Дмитрий Артемов (тромбон).

Подробнее – на сайте филармонии.