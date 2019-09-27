В Белгороде выступит Михаил Шуфутинский

10 октября заслуженный артист России в сопровождении оркестра, шоу-группы «Атаман» и вокального дуэта «Лиада» исполнит всенародно любимые песни, ставшие уже золотыми хитами, на сцене ДК «Энергомаш».

Артист выпустил двадцать четыре сольных альбома и несомненно достиг статуса одного из самых успешных музыкантов России. Двенадцать лет подряд Михаил Шуфутинский является лауреатом ежегодной национальной премии «Шансон года». Артист много и успешно гастролирует, а поклонники по праву называют его «королем шансона».

Начало концерта: в 19:00.