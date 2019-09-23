Белгородская филармония приглашает на «Трио балалаек с оркестром»

26 сентября в Большом зале оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступит вместе с московским коллективом BalalaikaTrio.

В составе трио – лауреаты международных конкурсов Константин Захарато, Александр Николайчук и Алексей Вродливец. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов Александр Сахарчук (баян).

Прозвучат произведения Паганини, Монти, де Абреу, Хачатуряна, Гаврилина, Геворкяна, Цайгера и других. Кроме того, будут исполнены обработки композиций таких популярных авторов и исполнителей, как Sting, Stevie Wonder и Michael Jackson.

Концерт откроет не только программу абонемента №12 «Оркестра русского звучанье», но и абонементную программу 53-го концертного сезона в целом.

Начало – в 19:00. Купить билет можно на сайте филармонии.