Белгородская филармония ждет гостей из Карелии

24 сентября в рамках проекта Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны» выступит оркестр из Петрозаводска.

Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением главного дирижера Анатолия Рыбалко исполнит произведения Брамса и Бетховена. Солист – один из ярких представителей современной российской исполнительской школы, петербуржец, лауреат международных конкурсов, скрипач Айлен Притчин.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Карельской филармонии Анатолий Рыбалко выступал со многими российским коллективами. В 2011 году стал дирижером Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга и начал преподавать на кафедре оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Начало концерта – в 19:00. Купить билет можно на сайте филармонии.