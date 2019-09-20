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Белгородская филармония ждет гостей из Карелии

24 сентября в рамках проекта Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны» выступит оркестр из Петрозаводска.

Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением главного дирижера Анатолия Рыбалко  исполнит произведения Брамса и Бетховена. Солист – один из ярких представителей современной российской исполнительской школы, петербуржец, лауреат международных конкурсов, скрипач Айлен Притчин.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Карельской филармонии Анатолий Рыбалко выступал со многими российским коллективами. В 2011 году стал дирижером Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга и начал преподавать на кафедре оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Начало концерта – в 19:00. Купить билет можно на сайте филармонии.

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Автор: Ирина
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