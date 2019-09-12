Белгородский орган собирает друзей

13 сентября любители музыки соберутся в Белгородской филармонии. По традиции последних лет, концерт открытия сезона в Органном зале задаст тон всему предстоящему музыкальному году.

В концерте вместе с лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным выступят камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик, дирижер Юрий Меркулов), а также солисты филармонии, заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано) и Олег Шейна (виолончель). Музыканты исполнят сочинения Баха, Альбениса, Респиги, Казеллы, Чайковского, Свиридова. Кроме того, прозвучит импровизация Тимура Халиуллина «Космос и Хаос».

Начало концерта – в 19:00.

Подробнее – на сайте филармонии.