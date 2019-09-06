В ресторане Samovar пройдет шоу зеркальных барабанщиков

Drumataca – профессиональные музыканты, создавшие свой оригинальный стиль, которому еще даже нет названия. Во время своего выступления артисты совмещают барабанное шоу с ремиксами в реальном времени, все это происходит под аккомпанемент джазового brass оркестра.

Начало: в 20:00. Вход свободный. Зарегистрировать столик в ресторане можно по телефону: +7(4722) 77-04-04.