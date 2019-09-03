«Мануфактура» приглашает на закрытую вечеринку

7 сентября в белгородском культурно-образовательном пространстве «Мануфактура», на вечеринке «Лампа» будет царить атмосфера волшебства и уюта с ламповыми инсталляциями, угощениями и музыкой.

Гостей ждет фотовыставка белгородских фотографов – Faces – под руководством Поли Никитиной. На веранде композиции в стиле hip-hop, soul и fusion исполнят Рома Шатерников и Илья Высоцкий. А Алина Запара встретит своим мастер-классом по манипуляции световым реквизитом.

Кульминацией вечера станет живое выступление группы Super Lemon Says. Музыканты играют в таких жанрах, как trip-hop, experimental rock и psychedelic jazz. Поддержат их монстры джаз-фанка, банда Beverly kills.

Начало: в 18:00. Чтобы попасть на вечеринку, нужно написать сообщение и ждать приглашения.

Стоимость участия – 200 рублей.

По материалам Культурного региона