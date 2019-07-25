В Белгородской филармонии прозвучит музыка народов России

5 и 6 августа оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова и солисты из Белгорода, Москвы, Петербурга и Уфы исполнят оркестровые произведения, патриотические песни и музыку народов России в Белгородской области и городах республики Крым.

В День города, 5 августа в 11:00 оркестр исполнит фрагменты программы у здания филармонии для всех желающих.

6 августа в 19:00 концерт продолжится в Большом зале филармонии. В его программу войдут сюита на темы из музыки к кинофильму «Тарас Бульба» в четырех частях Игоря Конелюка и Сергея Бондаренко, «Дагестанский концерт» для гитары с оркестром Виталия Харисова – композитора из Татарстана, Бурятская пьеса из сюиты на темы песен народов СССР Константина Акимова, «Соло-фантазия для друга Рамиля» композитора из Башкортостана Мурада Ахметова.

Гости концерта услышат звучание гуслей звончатых в руках гусляра из Петербурга Константина Шаханова, гитарную музыку в исполнении лауреата престижных международных конкурсов из Москвы Юрия Алешникова, баян – виртуоза Александра Сахарчука и балалайку Никиты Бобрышова. Мелодии для пан-флейты представит Михаил Пидручный, музыку для домры – Вера Токаева.

Рамил Гайзуллин из Уфы и Карен Вирабян из Белгорода исполнят колоритные мелодии на инструментах курай и дудук. Патриотические и народные песни прозвучат в исполнении солистов филармонии – лауреата международных конкурсов Ивана Белыша и Веры Цукаленко.

Отметим, что проект «Великая Россия – единая семья. Песни и музыка народов России» организовали Белгородская филармония и НКО «Хорошие идеи» при поддержке Министерства культуры РФ.

Билеты уже в продаже в кассе и на сайте филармонии.