В Белгороде выступит дуэт Мonastetiq

Творчество парней поддерживают диджеи с мировым именем: Carl Сox, Adam Beyer, Maceo Plex, Sasha, Joris Voorn, Artbat, Nick Warren, а их треки регулярно занимают высокие позиции в чартах радиостанций и частенько звучат на фестивалях Tomorrowland, Ultra Music Festival, Awakenings, Resistance Ibiza и других. Серьезным достижением музыкантов можно считать их ремикс на Betoko – Trittonia, который держался в top 100 Progressive House больше шести месяцев и достиг 6-го места в чарте.

Чем удивит белгородцев украинский дуэт, узнать можно совсем скоро. Поможет музыкантам разогревать вечер качественной музыкой Denny Paco – постоянный резидент бара Veranda.

Начало – в 22:00. Стоимость – 300 рублей, до полуночи – бесплатно. Информация и резерв по телефону: +7 (920) 584-39-99.

По материалам Культурного региона