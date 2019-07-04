В баре Veranda выступит Kostya Outta

Многочисленные релизы, поддержка музыкантов с мировым именем, работа с крупнейшими лейблами мира, глубокий саунд house-музыки и собственный стиль – это все Kostya Outta.

Диджей из Минска давно облюбовал концертные площадки Москвы, Барселоны, Варшавы, Минска, Киева, Риги, а теперь едет в Белгород. 6 июля он выступит с часовым сетом, начало которого – в 22:00.

Девушкам вход свободный, парням – 300 руб. Информация и резерв по телефону: +7 (920) 584-39-99.

По материалам Культурного региона